Chefe da Sauber aposta em Massa Beat Zehnder, o suíço de 36 anos, chefe da equipe Sauber, tem muitas esperanças no futuro de Felipe Massa no automobilismo. ?Eu acho que ele vai ser alguém de primeiro nível, como o Barrichello. Ou mais?, explica. A seguir, dá outro exemplo do que se espera de Massa. ?Vai ser bem mais importante que o Luciano Burti.? Ele acredita que Massa fará uma boa corrida no domingo. ?Nossa meta é que ele termine a prova, sem quebra de carro e sem abandono da prova. Vai haver muita pressão sobre ele, por estar correndo no Brasil, mas sei que ele tem capacidade para superar isso.? Leia mais no Jornal da Tarde