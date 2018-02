Chegada de Ross Brawn é a aposta de Barrichello na Honda

Desapontado com o fraco desempenho da Honda nesta temporada, Rubens Barrichello acredita que terá um carro melhor para 2008. A principal aposta do brasileiro é Ross Brawn, contratado para comandar o time japonês depois de um ano sabático, após sua saída da Ferrari. "Tem que ser muito melhor. Não marcar nenhum ponto foi ruim e pior do que isto não pode ser. Agora, com a chegada do Ross Brawn, acredito que a Honda vai melhorar muito e isto me deixa bastante animado", disse Barrichello, que trabalhou com o inglês na Ferrari, de 2000 a 2005. "Uma coisa que fazíamos na Ferrari durante todo o tempo que estive lá era uma reunião de duas horas após cada uma das corridas", comentou, em entrevista ao Sport. "Era bom por que a corrida ainda estava fresca na memória de todos e conseguíamos discutir sobre o assunto com mais clareza." Na Honda, nestes dois anos que estou na equipe, ainda não consegui fazer isto e disse isto para o Ross. A resposta dele foi que, a partir do ano que vem, as coisas iriam mudar", explicou Barrichello. Honda terá carro novo até na cor "Vamos ter um carro bem diferente. Mudamos até a cor, que está mais branco. Ainda tem alguma coisa de Terra, de ecologia, mas vai ficar mais bonito", disse o brasileiro. "A Honda errou bastante no carro deste ano. Era para ser um carro com boa carga aerodinâmica nas curvas e velocidade na reta. Mas quando fomos para a pista, funcionou quase que ao contrário", continuou. "Mas esta não foi o pior. Para mim, o que mais nos prejudicou foi o que o carro não melhorou durante o ano. Terminei as primeiras corridas entre os 10 primeiros e as últimas entre os 12. Então, não evoluímos", completou.