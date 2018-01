Chicago fecha pista e Cart perde GP O Grande Prêmio de Chicago está fora do calendário da Cart em 2002. A direção do Chicago Motor Speedway anunciou que o autódromo ficará fechado este ano, ?por causa do momento difícil pelo qual os Estados Unidos estão passando?. A Cart tentará achar uma pista substituta para a prova, que seria a 7ª etapa do campeonato. Do contrário, o Mundial terá 19 GPs, em vez de 20.