Chico Serra ainda lidera na Stock Car O paulista Flávio "Nonô" Figueiredo conquistou neste domingo, em Interlagos, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de Stock Car. Após ter largado na 11ª colocação, Nonô beneficiou-se do bom acerto de sua equipe e de três paralisações para realizar várias ultrapassagens e lutar de igual para igual com Chico Serra, atual bicampeão da categoria, que chegou na segunda colocação. Serra agora lidera a competição com certa folga, somando 45 pontos contra 27 de Beto Giorgi, vice-líder e terceiro colocado em São Paulo. Apesar de estar apenas em sua segunda temporada completa na Stock, Nonô não pode ser considerado um principiante. Disputou, com sucesso, diversas competições internacionais de turismo, como o Campeonato Inglês de Vectra Challenge e o Sul-Americano de Superturismo. É o único piloto, ao lado de seu companheiro Affonso Giaffone Neto, a receber salário como piloto profissional. "Não esperava ganhar tão cedo assim. Meu carro estava bom durante todo o fim de semana, mas sempre acontecia alguma coisa para a atrapalhar nos treinos." Em uma de suas muitas ultrapassagens, Nonô chegou a tomar uma batida de David Muffatto, que acabou por desalinhar seu carro. "Naquela hora, achei que estava tudo acabado". Agora, após somar seus primeiros vinte pontos, ele ocupa a quarta posição na classificação geral. Na Stock Car Light, a vitória ficou com o jovem pernambucano Bruno Santos, de 21 anos. A segunda colocação ficou com o paranaense Thiago Marques, irmão mais novo de Tarso, piloto da Fórmula 1. Na Fórmula Chevrolet, os pilotos sul-matogrossenses fizeram a festa, com Luciano Garcia vencendo a categoria principal e Rafael Motta chegando em primeiro na categoria B. A próxima etapa da Stock Car será no próximo dia 20, em Curitiba.