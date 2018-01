Chico Serra continua internado O piloto Chico Serra, que sofreu acidente durante a sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, domingo, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, vai permanecer por pelo menos mais um dia no Hospital São Luiz, onde está sendo submetido a exames desde domingo à tarde. O hospital havia divulgado um boletim médico onde afirmara que Serra poderia receber alta ainda nesta segunda-feira, mas às 18h30 um novo documento, assinado pela "Diretoria Clínica", informou que o piloto ficará mais tempo internado. "Desde sua internação foram realizados exames, que apresentaram resultados normais. Porém, o paciente mantém cervicalgia (dor intensa na região cervical) e por isso continuará internado no Hospital para analgesia (controle da dor), com previsão de alta amanhã, dia 24 de julho", diz o informe. O piloto está confiante e acha que poderá correr no Rio de Janeiro. ?Ainda estou com um pouco de dor no pescoço, mas até lá estarei novinho em folha.?