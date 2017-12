Chico Serra é pole na Stock Car Chico Serra sai na pole position na 12ª e última etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, neste domingo, às 10h30, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Campeão antecipado da competição, Serra marcou o tempo de 1m42s316 e terá ao seu lado Raul Boesel na primeira fila. Beto Giorgi foi o terceiro colocado e Ingo Hoffmann, o quarto. Xandy Negrão, sexto lugar no grid de largada, disputa o vice-campeonato com Giorgi e Hoffmann. A Rede Globo transmite a corrida ao vivo.