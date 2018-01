Chico Serra fica em observação O piloto Chico Serra, que se acidentou gravemente hoje durante a largada da sexta etapa do campeonato de Stock Car em Interlagos, São Paulo, já está em um apartamento do Hospital São Luiz, no Morumbi, onde ficará mantido em observação. Um boletim médico divulgado às 19 horas afirma que seu quadro é estável e que os exames de imagem realizados no piloto não detectaram nenhuma lesão significativa. O boletim é assinado pelo médico Luiz Alcides Manrezza. Chico Serra, líder do campeonato, foi o pole-position da prova. Na largada, ele foi ultrapassado pelo paranaense Antônio Jorge Neto, que estava em terceiro no grid. Na disputa, as rodas dos carros se tocaram. Neto rodou e parou no muro. Já Serra chocou-se com o carro do piloto Paulo Gomes, rodopiando e ficando parado na pista. Os pilotos Sandro Tannuri e Carlos Faletti, que vinham atrás, não conseguiram se desviar do carro de Serra e bateram de frente com o piloto. O primeiro colocado da Stock ficou preso nas ferragens do carro, e foi levado de helicóptero até o hospital. A prova foi vencida por Xandy Negrão, seguido por Adalberto Jardim e Raul Boesel. Apesar do acidente, Serra manteve a liderança na Stock, com 80 pontos contra 59 de Hoffmann. A próxima etapa será dia 12 de agosto, no circuito de Jacarepaguá. Nessa prova, os carros serão equipados com apêndices aerodinâmicos, com extrator traseiro e spoiler dianteiro, para dar mais estabilidade ao carro. Na quinta etapa, em Brasília, o goiano Laércio Justino morreu em um acidente nos treinos livres.