Chico Serra garante pole em Goiânia O rendimento, como era de se esperar diante das condições da pista, não foi o mesmo da manhã. Mas, mesmo assim, o piloto Chico Serra manteve o ritmo e garantiu neste sábado o primeiro lugar no grid de largada da oitava etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car 2001, GP Laércio Justino. Atual bicampeão e líder na temporada, Chico marcou 1min33s004 na pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, garantindo a pole com quase meio segundo de diferença para o segundo colocado, Ingo Hoffmann, vice-líder da categoria, com 1min33s462. Xandy Negrão, vencedor das duas últimas etapas, São Paulo e Rio de Janeiro, fez o terceiro tempo, com 1min33s632. A Stock Car V8 começa às 13 horas, com transmissão ao vivo pela ESPN-Brasil. Pelo terceiro ano consecutivo, Chico Serra larga na frente na capital goiana. Mesmo sendo mais lento do que nos treinos livres, ele conseguiu um bom rendimento de seu carro na classificatória. ?Senti o carro muito bem. Fui melhor no treinos, isso em função da dificuldade de pista, que está muito instável?, declarou. Com relação à prova deste domingo, Chico espera que a pista suporte a prova de Light que acontece antes. ?Vou torcer para que a pista não fique tão ruim. É a única coisa que posso fazer?, ressaltou. Chico afirmou que todo os pilotos são heróis. ?Estamos andando sobre pedras e o carro escapa de frente e de traseira. São todos uns verdadeiros heróis, pois a maior preocupação é não sair da pista. Para se ter uma idéia, a partir do segundo treino não havia mais nehuma referência, tornando a pilotagem muito difícil?, encerrou. Os dez primeiros colocados do grid são os seguintes: 1. Chico Serra (SP), 1min33s004; 2. Ingo Hoffmann (SP), 1min33s462; 3. Xandy Negrão (SP), 1min33s632; 4. Rodnei Felício (SP), 1min33s802; 5. Ricardo Etchenique (SP), 1min33s894; 6. Nonô Figueiredo (SP), 1min33s994; 7. Aloysio Andrade Filho (SP), 1min34s001; 8. Carlos Alves (SP), 1min34s007; 9. David Muffato (PR), 1min34s013; 10. Antonio Jorge Neto (SP), 1min34s015.