Chico Serra vence etapa do Stock Car O piloto paulista Chico Serra venceu neste domingo, em Curitiba, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car ao completar as 42 voltas do circuito em 39m20s513. Em seguida chegou Rogério Motta e em terceiro Beto Giorgi, todos paulistas. O experiente piloto Raul Boesel, que retornou à competição, terminou a prova em sétimo lugar. A corrida foi marcada por um verdadeiro duelo entre Serra e Xandy Negrão e por várias desistências dos pilotos. No final da prova, Serra bateu no oponente e o tirou da disputa. A classificação da prova é a seguinte: 1 - Chico Serra (SP), 42 voltas em 39min20s513 2 - Rogério Motta (SP), a 0s434 3 - Beto Giorgi (SP), a 2s530 4 - Alceu Feldmann (PR), a 6s918 5 - Carlos Alves (SP), a 20s016 6 - Ricardo Etchenique (SP), a 33s920 7 - Raul Boesel (PR), 35s749 8 - Antonio Jorge Neto (SP), a 39s825 9 - Augusto Falletti (SP), a 44s027 10 - Bel Camilo (SP), a uma volta