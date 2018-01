Chico Serra vence, mas não entra no playoff da Stock Car Chico Serra (OWL) venceu neste domingo a oitava da Stock Car, em Brasília, quebrou o jejum de três anos sem vencer e chegou a sua 32.ª conquista na categoria. Pedro Gomes (Sama-GomeSport) foi o segundo e Hoover Orsi (NasrCastroneves) foi o terceiro. A etapa no Distrito Federal também serviu para definir os dez pilotos que estão no Playoff e, portanto, em condição de brigar pelo título. Eles disputarão as quatro etapas finais - Tarumã (15/10), Buenos Aires (29/10), Rio de Janeiro, (19/11) e São Paulo (10/12) - com a pontuação inicial de uma prova, ou seja, o primeiro com 25, o segundo com 20 até o décimo, com seis. Entre os 10 pilotos que continuarão atrás do título, a classificação mais dramática foi a de Guto Negrão (Medley), que abandonou a prova logo no começo, por quebra de motor, foi obrigado a esperar até à bandeirada para respirar aliviado com a última vaga no bolso. Com o segundo lugar, Pedro Gomes ficou apenas um ponto atrás de Negrão. Os classificados foram: 1, Cacá Bueno (Mitsubishi Lancer, RJ), 116 pontos; 2, Hoover Orsi (Volkswagen Bora, MS), 101; 3, Thiago Camilo (Chevrolet Astra, SP), 93; 4, Giuliano Losacco (Chevrolet Astra, SP) e Rodrigo Sperafico (Chevrolet Astra, PR), 66; 6, Felipe Maluhy (Mitsubishi Lancer, SP), 64; 7, Alceu Feldmann (Chevrolet Astra, PR), 58; 8, Antonio Jorge Neto (Mitsubishi Lancer, SP) 55; 9, Ricardo Maurício (Chevrolet Astra, SP), 51; 10, Guto Negrão (Chevrolet Astra, SP), 45. Classificação da prova: 1.º Chico Serra (SP/OWL/WB), voltas em 50min18s723 2.º Pedro Gomes (SP/Sama-GomeSport/WB), a 0s193 3.º Hoover Orsi (MS/NasrCastroneves/WB), a 0s604 4.º Thiago Camilo (SP/Vogel/CA), a 0s853 5.º Ricardo Mauricio (SP/Katalogo/ML), a 1s083 6.º Rodrigo Sperafico (PR/Neosoro-JF/CA), a 3s162 7.º Valdeno Brito (PB/L&M/CA), a 6s831 8.º Felipe Maluhy (SP/Terra Avallone/ML), a 7s275 9.º Ruben Fontes (GO/Neosoro-JF/CA), a 7s535 10.º Allam Khodair (SP/Sorriso-Boettger/CA), a 7s912 11.º Nonô Figueiredo (SP/Scuderia 111/CA), a 8s179 12.º Luis Felipe Gama (SP/Scuderia 111/CA), a 9s121 13.º Alceu Feldmann (PR/Sorriso-Boettger/CA), a 9s401 14.º Popó Bueno (RJ/Hot Car/CA), a 9s486 15.º Duda Pamplona (RJ/Officer Pamplona´s/ML), a 10s463 16.º Thiago Marques (PR/Petrobras-Action Power/CA), a 11s826 17.º Carlos Alves (SP/CA Competition/WB), a 12s337 18.º Júlio Campos (PR/RS/CA), a 13s312 19.º Renato Jader David (SP/RC3 Bassani/CA), a 14s257 20.º Mateus Greipel (SC/RC3 Bassani/CA), a 19s215 21.º Christian Fittipaldi (SP/RC3 Bassani/CA), a 22s745 22.º Giuliano Losacco (SP/Medley-A.Mattheis/CA), a 1min00s639 23.º Luciano Burti (SP/Petrobras-Action Power/WB), a 1 volta 24.º Wellington Justino (GO/L&M/CA), a 1 volta 25.º Mano Rola (CE/Powertech/CA), a 1 volta 26.º Fábio Carreira (SP/Carreira/CA), a 2 voltas 27.º David Muffato (PR/NasrCastroneves/WB), a 3 voltas Legenda: CA - Astra (Chevrolet) WB - Bora (Volkswagen) ML - Lancer (Mitsubishi) Classificação para o playoff: 1.º Cacá Bueno, 25 2.º Hoover Orsi, 20 3.º Thiago Camilo, 16 4.º Rodrigo Sperafico, 14 5.º Giuliano Losacco, 12 6.º Feipe Maluhy, 10 7.º Alceu Feldmann, 9 8.º Antonio Jorge Neto, 8 9.º Ricardo Maurício, 7 10.º Guto Negrão, 6