Chico Serra vence prova de Stock Car Uma briga de dinossauros marcou a oitava etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car 2001. Chico Serra e Ingo Hoffmann, dois dos maiores pilotos do País, disputaram a prova metro a metro, mas Serra acabou levando a melhor e conquistou sua terceira vitória na V8 nesta temporada, a principal categoria do automobilismo nacional. Ele completou as 26 voltas com o tempo de 41min53s967, com apenas 229 centésimos de vantagem para Ingo. Rogério Motta terminou em terceiro, enquanto Xandy Negrão, terceiro colocado no geral, abandonou a prova. Com essa vitória, Chico soma 115 pontos (sem os descartes), Ingo vem em segundo com 86 pontos. Xandy continua em terceiro lugar, com 52 pontos, enquanto Paulão Gomes e Beto Giorgi dividem a quarta colocação com 50 pontos cada. A próxima etapa será no dia 23 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, no Rio de Janeiro.