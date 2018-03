Chico Serra volta a vencer na Stock Chico Serra fez as pazes com a vitória neste domingo, no Brasileiro de Stock Car. Ele venceu a sexta etapa, realizada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, e aumentou sua vantagem na liderança do campeonato. Tem 102 pontos contra 77 de Beto Giorgi, segundo neste domingo. Ingo Hoffmann não pontuou, soma 68 e vem em terceiro na classificação. A corrida foi bastante disputada. Na largada, Giorgi, o pole, e Serra bobearam e foram ultrapassados por Nonô Figueiredo, que saiu em terceiro. Então, Serra começou a reação e na sexta volta assumiu a liderança, que manteve até o final. Ele completou as 22 voltas em 41min11s422, com vantagem de 4s202 para Giorgi, que usou uma camisa com a inscrição ?caça-dinossauros? por baixo do macacão, mas não alcançou seu ?alvo?. Cacá Bueno chegou em terceiro, completando o pódio, para onde levou uma camisa do Fluminense, como homenagem pelo centenário do clube de seu clube do coração, comemorado neste domingo. Outro destaque foi Antônio Jorge Neto, que substituiu Xandy Negrão. Ele largou na 27.ª e última posição e terminou em quarto. Briga ? Tirado da corrida por Alceu Feldman, Gualter Salles quase agrediu o adversário ao chegar ao box. Foi contido antes de consumar a agressão. ?Ele é um imbecil, irresponsável?, disse Salles.