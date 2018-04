Chileno vence etapa e é vice-líder das motos no Dakar

O motociclista chileno Francisco "Chaleco" López venceu nesta quinta-feira a 12.ª etapa do Rally Dakar, entre as cidades argentinas de San Juan e San Rafael. Ele completou os 476 km do estágio em 3h48min54s, superando em 40s o francês David Fretigne, seu adversário mais próximo.

Com a vitória na etapa, López assume a vice-liderança na classificação geral. Ele está a 1h03min42s do francês Cyril Despres, que busca o tricampeonato na prova e fechou a etapa desta quinta em oitavo lugar.

O norueguês Pal Ullevalseter, antes segundo colocado na soma dos tempos, caiu uma posição após terminar a 12.ª etapa em terceiro lugar.

Na sexta-feira, os competidores terão pela frente mais 368km, entre San Rafael e Santa Rosa. A etapa será a penúltima da edição de 2010 do rali.