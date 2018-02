China no calendário da Motovelocidade O circuito de Xangai, que recebeu no mês de setembro pela primeira vez um Grande Prêmio de Fórmula 1, também vai entrar no calendário da Motovelocidade a partir de 2005. A confirmação é do diretor da empresa que organiza o mundial da categoria, Carmelo Ezpeleta. ?O Campeonato Mundial de Moto teve início em 1949, mesmo ano da criação da República Popular da China, e ambos vivem atualmente a época mais importante de suas histórias?, disse nesta segunda-feira. A primeira corrida das categorias 125cc, 250cc e MotoGP está marcada para o dia 1º de maio. O contrato entre as partes tem duração de sete anos.