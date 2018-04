China recebe F-1 com muitas novidades Os chineses que forem à inauguração oficial do Autódromo Internacional de Xangai, nesta quinta-feira às 11 horas (meia-noite, horário de Brasília), para assistir ao primeiro treino livre do GP da China, estréia do país na Fórmula 1, verão muitas novidades em relação às últimas corridas. Por exemplo: a volta do carismático Jacques Villeneuve, campeão do mundo de 1997, agora pela Renault. "Trabalhei com parte desse grupo, já, estou cheio de vontade de superar a BAR e levar a Renault de volta ao segundo lugar entre os construtores", afirmou Villeneuve, que foi dispensado pela escuderia inglesa no fim de 2003. A BAR tem 94 pontos e a Renault, 91. Os pilotos já compreenderam, nesta quarta-feira, que os chineses terão de se educar ainda com a Fórmula 1, universo bastante desconhecido deles. Na entrevista coletiva de Michael Schumacher, perguntaram-lhe se podia ser campeão em Xangai. O alemão foi político: "Estou contente por estar aqui, é a minha primeira viagem à China, sinto certa ansiedade por conhecer o circuito." Questionaram mais a Schumacher: Por que você sempre corre de vermelho? "A Ferrari sempre foi vermelha", respondeu, sem se importar com o desconhecimento de alguns jornalistas. Diante do distanciamento com a competição, é possível que os chineses não dêem muita atenção às grandes mudanças nas formações piloto-equipe nessa que é a 16ª etapa da temporada. Além do canadense na Renault, apenas nas três provas finais, porque em 2005 correrá pela Sauber, o GP da China tem a volta de Ralf Schumacher à Williams. Recuperado da dupla fratura de vértebras lombares em Indianápolis, reassume sua vaga no time inglês, deixando Antonio Pizzonia como piloto de testes. O italiano Jarno Trulli apenas assistirá à prova. Foi demitido por Flavio Briatore, diretor da Renault, mas em seguida oficializou sua contratação pela Toyota. Novas - Nesta quarta-feira Eddie Jordan, da Jordan, confirmou os boatos de alguns dias atrás: o italiano Giorgio Pantano não mais competirá pela Jordan. "Razões contratuais", alegou o irlandês. O alemão Timo Glock, de 22 anos, que já o havia substituído no GP do Canadá, tem mais uma chance de mostrar seu trabalho. Em Montreal, na estréia na Fórmula 1, classificou-se em sétimo, somando dois pontos para a Jordan. Outra notícia que repercutirá na China é o anúncio da retirada da Jaguar, escuderia da Ford, da Fórmula 1 no fim do campeonato. Seu principal piloto, Mark Webber, já assinou com a Williams para as duas próximas edições do Mundial. Toda a imponente estrutura da Jaguar, em Milton Keynes, Inglaterra, bem como a mais famosa fábrica de motores da Fórmula 1, a Cosworth, pertencente à Ford, estão à venda. David Pitchford, que na Bélgica afirmou que a Jaguar teria orçamento de time de ponta em 2005, explicará a revisão de propósitos da Ford. Rubens Barrichello começa a disputa do GP da China, nesta quinta-feira, com possibilidades reais de vitória. Ele vem de excelente conquista em Monza, Itália, quando ganhou com autoridade. Com 98 pontos diante de 71 de Jenson Button, da BAR, Rubinho pode garantir domingo o vice-campeonato. "Ser vice? O mais importante, para mim, é vencer a prova. Lutar pelo primeiro lugar me dará mais prazer que correr pelo vice." A quinta colocação lhe garante o segundo lugar no Mundial.