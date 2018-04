Chineses fazem espetáculo inesquecível Nunca na história da Fórmula 1, que começou em 1950, criou-se um autódromo tão espetacular em tudo, segurança dos pilotos e dos espectadores, seletividade do traçado, instalações de modo geral, para não se citar o fino gosto das soluções, como o de Xangai. E muito menos ainda a Fórmula 1 assistiu a uma apresentação tipo abertura de olimpíadas antes do início de uma prova. Os chineses também fizeram, com sua conhecida disciplina e competência. Centenas de participantes deram um show, na futurista reta dos boxes, ao meio dia deste domingo, que a Fórmula 1 jamais esquecerá. Várias coreografias foram apresentadas no show que antecedeu a largada. Bandeiras enormes, de 50 metros, da largura da pista, entraram na reta e, de repente, eram subitamente retiradas. Embaixo delas, as mais lindas surpresas que a Fórmula 1 poderia esperar. Jovens dançando e tocando tambores, outros exibindo sua arte no manuseio de bandeiras, longas faixas coloridas, instrumentos diversos. A cada instante surgia uma atração nova, até um navio alegórico, de dimensões generosas, trazia dançarinos exímios. O som do autódromo não diferia do existente nos melhores shows musicais. Constatação comum nos boxes nessa hora: o que os chineses não farão na abertura da Olimpíada de Pequim, em 2008.