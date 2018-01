Chip Ganassi troca a Cart pela IRL A Cart está mesmo perdendo outra grande equipe para a rival Indy Racing League. É a Chip Ganassi, que a partir de 2003 deve se dedicar exclusivamente à IRL. Essa possibilidade vem sendo estudada há cerca de um mês e ganhou força nos últimos dias. Um forte sinal disso foi a ausência de Chip Ganassi, o dono da equipe que tem o seu nome, numa reunião realizada domingo em Denver, em que os dirigentes de vários outros times se comprometeram a continuar apoiando a Cart. A decisão ainda não foi tomada oficialmente, mas os pilotos da Chip Ganassi na Cart já começam a se mexer para não terem de trocar de categoria. Bruno Junqueira, por exemplo, está perto de fechar com a Newman-Haas para ser o substituto de Christian Fittipaldi a partir da próxima temporada. Este ano, a Ganassi corre na IRL com o americano Jeff Ward e na Cart com Bruno, o sueco Kenny Brack e o neozelandês Scott Dixon. Tempo de decisão ? A 14ª e penúltima etapa da temporada 2002 da IRL será realizada domingo, no oval de Chicagoland. Os brasileiros Hélio Castro Neves e Gil de Ferran, ambos da Penske, estão na frente da classificação, com 437 e 436 pontos, respectivamente. São seguidos de perto pelo americano Sam Hornish Jr., da Panther (429). Felipe Giaffone, da MoNunn (391) tem chances menores. Gil já definiu seu objetivo para Chicagoland: marcar um bom número de pontos, pois o campeão só deverá ser conhecido mesmo na última etapa, no Texas. ?A briga pelo campeonato ainda está aberta.?