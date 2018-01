Christian de bem com a vida na Nascar Em seu motor-home,no Atlanta Motor Speedway, Christian Fittipaldi falou com exclusividade sobre seu desafio: é o único estrangeiro a pilotar na Nascar, a mais respeitada categoria do automobilismo nos Estados Unidos. Aos 32 anos, casado há dois e meio com Andréa Iverson e morando em Miami, em seu primeiro ano disputou 14 etapas da série principal ? a Winston Cup ?, conquistando um sétimo lugar (seu melhor resultado) em Michigan. Tem mais dois anos de contrato com a Petty Racing. Leia mais no Jornal da Tarde