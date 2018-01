Christian está otimista em Chicago Apesar do 14º lugar no primeiro dia de treinos para o GP de Chicago de Fórmula Indy, o brasileiro Christian Fittipaldi saiu satisfeito com seu desempenho e o do seu carro. "Pela manhã, nós fizemos os acertos básicos do carro e na sessão realizada à tarde, fizemos muito progresso´´, disse o piloto da Newman-Haas. Em função do rendimento do carro, Christian acredita que pode obter uma boa colocação no grid de largada, que será definido neste sábado. "Estou otimista pelo acerto do carro e também porque será meu primeiro treino de sábado em Chicago´´, disse Christian, que no ano passado não disputou esta etapa porque sofreu um acidente na sexta-feira. Confiança - O sueco Kenny Brack, líder da temporada de F-Indy com 84 pontos, não esconde o otimismo para a prova de domingo. Ele tem tanta certeza de que poderá obter mais uma vitória que parece arrogante. "Estamos muito bem. Meu carro se adaptou à pista, como aliás tem se adaptado a todas elas. Esta sexta-feira foi muito boa para nós. Lutarei pela pole e pela vitória´´, resumiu. Brack foi o segundo mais rápido nos treinos desta sexta-feira. Ficou atrás do brasileiro Bruno Junqueira, da Chip Ganassi. Bom humor - As reclamações de Tony Kanaan quando tem de correr em ovais curtos, que ele detesta, são conhecidas. Mas nesta sexta-feira, após fazer apenas o 15º tempo e deixar o carro profundamente irritado por causa do tráfego que enfrentou na parte do treino em que andou com pneus novos, o piloto da Mo Nunn ainda conseguiu manter um pouco do seu bom humor. "Essa pista, com 26 carros ao mesmo tempo, se compara à Michigan Avenue na hora do rush´´, brincou. A Avenida Michigan, no belo centro de Chicago, vive engarrafada.