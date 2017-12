Christian estréia na Nascar Christian Fittipaldi fez sua primeira corrida de kart na cidade de São Carlos, em 1981. Agora, vinte anos depois, ele vai se tornar o primeiro brasileiro em uma prova da Nascar. Sábado, Christian pilotará um Chevrolet Monte Carlo nas 300 Milhas de Miami, no oval de Homestead. "Estou com a mesma sensação da minha primeira corrida há 20 anos. Não vejo a hora de ir para a pista", disse ontem, em Miami. Na terça-feira, Christian esteve na sede da Innovative Motorsports em Charlotte, Carolina do Norte, para acertar a posição do banco. Ficou impressionado com o visual do carro. "Ele ficou bem agressivo. Vai dar gosto pilotá-lo." O carro é preto com destaque para o logotipo do patrocinador - a Mike Hard?s Lemonade, um refrigerante com pequena quantidade de álcool. A estrutura da equipe Innovative, segundo Christian, é semelhante a de sua equipe da Cart, a Newman Haas. Para largar no sábado, entretanto, Christian terá de passar por um teste. Dos 63 carros inscritos, apenas 43 largarão. Mas as sete últimas posições são reservadas por mérito para pilotos que estão bem no campeonato ou já conquistaram título e, por algum motivo, foram mal na tomada oficial de tempo. Como Christian está correndo pela primeira vez, ele terá que garantir uma posição entre os 36 mais rápidos, no treino oficial de amanhã. "Tenho confiança. Mas, às vezes, você pode ser surpreendido por um problema qualquer. Se não fosse assim, eles não reservariam algumas vagas no fim do grid para os melhores pilotos." Esta será a 33ª e última prova da Bush Series, uma espécie de segunda divisão da Nascar. A primeira é a Winston Cup. As duas séries têm o mesmo grau de equilíbrio entre os carros da Chevrolet, Ford e Pontiac. A Nascar é a categoria mais importante do automobilismo norte-americano e foi criada em 1948. Ao todo, possui 13 divisões. Uma corrida de 300 milhas como a do próprio sábado, segundo Christian, implicará em, pelo menos, três pit stops para troca de pneus e reabastecimento. Outro piloto da Cart que também fará sua primeira corrida na Nascar é Casey Mears, o substituto de Alessandro Zanardi, na Mo Nunn. Como Christian, Mears correrá com Chevrolet.