Christian Fittipaldi corre na Stock A equipe ReUnion Sports & Marketing anunciou, nesta quinta-feira a contratação do piloto Christian Fittipaldi para disputar o Campeonato Brasileiro de Stock Car, pela equipe Avallone Motorsport, que começa dia 1.º de maio em Interlagos. ?Decidi voltar para o Brasil porque a Stock Car é, hoje, uma categoria verdadeiramente profissional?, disse o piloto. Com mais de 15 anos de carreira, Christian já disputou as principais categorias do automobilismo mundial, como a Fórmula 1 e a Fórmula Mundial. No ano passado estava na Nascar, a principal categoria americana, mas não disputou a temporada completa.