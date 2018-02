Christian Fittipaldi é pole na Stock No dia em que a expectativa é de festa para Cacá Bueno, que pode se tornar o campeão da Stock Car neste domingo, outro piloto comemora: Christian Fittipaldi fez neste sábado o melhor tempo no treino classificatório e, pela primeira vez na categoria, largará na pole. A etapa de Buenos Aires, na Argentina, será realizada a partir das 11 horas (horário de Brasília), com transmissão da Globo. Cacá Bueno irá largar em 6º lugar e se fizer dois pontos a mais que Giuliano Losacco, terceiro colocado no grid, garante o título da temporada. Christian Fittipaldi conquistou a primeira posição com o tempo de 51s151 e sairá na frente de Mateus Greipel (51s192) e Giuliano Losacco (51s236). ?Meu carro estava bom desde ontem, embora tenhamos perdido dois treinos com problemas na suspensão. Hoje, no treino livre, antes de eu colocar os pneus novos, tive um problema no motor. Na classificação a performance foi muito boa?, contou o dono da pole em Buenos Aires.