Christian Fittipaldi sai apenas em 21.º na A1 GP O Brasil, representado por Christian Fittipaldi, largará apenas da 21.ª posição do GP da Indonésia da A1 GP, neste domingo. A pole ficou com a Grã-Bretanha, que tem como representante Robbie Kerr. A França, com Nicolas Lapierre, atual líder da competição (com 119 pontos), larga em segundo, seguida do México, com o piloto Salvador Duran.