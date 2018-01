Christian irá correr na Granja Viana Depois de dois anos, Christian Fittipaldi voltará a competir nas 500 Milhas de Kart da Granja Viana, que será realizada em 8 e 9 de novembro. O piloto disputará a prova com o chassi "Christian Fittipaldi", produzido na Itália especialmente para o mercado da América do Norte. Christian terá Mário Haberfeld, da Fórmula Cart, como um de seus companheiros. Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Felipe Massa, Antônio Pizzonia, Tony Kanaan, Jimmy Vasser e Alex Zanardi também já estão garantidos entre os 70 pilotos da prova. A formação definitiva da equipe de Christian e Haberfeld só será conhecida nos próximos dias. Um dos possíveis integrantes será Mike Wilson, único pentacampeão mundial da história do kart e projetista do chassi que leva o nome do filho de Wilsinho e sobrinho de Emerson Fittipaldi.