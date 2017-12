Christian larga em 33º na Nascar O piloto Christian Fittipaldi, da equipe Newman-Haas da Indy, garantiu nesta sexta-feira sua classificação para a última etapa da Nascar, Busch Series, no oval de Homestead, em Miami. Ele registrou com seu Chevrolet Monte Carlo o 33.º tempo no grid, com o tempo de 36s489. O pole position é Jeff Green, da Ford, com 35s776. O campeão da temporada, Kevin Harvick, da Chevrolet, larga em quarto, com 35s867. Christian Fittipaldi é, dessa forma, o primeiro brasileiro a participar da Nascar. A Busch Series é a categoria de acesso à Winston Cup, a principal da Stock Car norte-americana. A largada da prova, neste sábado, será às 16h30 (horário de Brasília) e a competição, de 300 milhas, terá 200 voltas.