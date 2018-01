Christian otimista com Nascar em 2002 Christian Fittipaldi vai acelerar um Chevy Monte Carlo de oito cilindros e 650 cavalos em seis das 34 corridas da Nascar (Bush Series). A primeira será em 23 de março, no oval de Bristol. O contrato com a Equipe Innovative Motorsports foi assinado na sexta-feira, em Daytona, onde o piloto brasileiro assistirá neste sábado à abertura do campeonato. Em 10 de novembro passado, Christian tornou-se o primeiro brasileiro a correr na Nascar, participando da última prova da temporada, em Homestead. Leia mais no Jornal da Tarde