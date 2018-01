Christian "reexperimenta" a Nascar Christian Fittipaldi faz amanhã, no circuito oval de Richmond, sua segunda experiência em uma corrida da Nascar (Bush Series), competindo com um Chevrolet Monte Carlo. O piloto tornou-se o primeiro brasileiro a correr na categoria, no ano passado, na etapa de Homestead, que encerrou a temporada da mais famosa categoria do automobilismo nos Estados Unidos. Nessa prova, Christian largou em 33.º mas não concluiu o percurso. Leia mais no Jornal da Tarde