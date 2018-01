Christian tenta estrear em Chicago O piloto brasileiro Christian Fittipaldi tem um objetivo diferente este fim de semana: conseguir, finalmente, correr o GP de Chicago de Fórmula Indy. Apesar de estar há seis anos na categoria, Christian ainda não disputou a prova. Em 1999, por exemplo, não tinha condições físicas de participar, pois havia sofrido um grave acidente no oval de Madison semanas antes da prova; no ano passado, bateu no treino livre de sexta-feira, sofreu uma concussão e ficou fora da corrida. "Agora, tudo o que eu quero é correr aqui??, disse. Os treinos no oval de Chicago acontecem nesta sexta-feira, em duas sessões, das 11h45 às 13h30 e das 15h45 às 17h45, horários de Brasília. O treino de classificação será sábado, das 15h30 às 17 horas.