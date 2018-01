Christian termina em 35º na Nascar O norte-americano Michael Waltrip, com Chevrolet, foi declarado vencedor das 500 Milhas de Daytona, primeira prova da temporada da Winston Cup, a divisão principal da Nascar, que foi encerrada com 109 das 200 voltas programadas, por causa da chuva. Kurt Busch (Ford) foi o segundo colocado, com Jimmie Johnson (Chevrolet), em terceiro. O brasileiro Christian Fittipaldi (Chevrolet) terminou na 35ª posição. Ele era o 34º no grid de largada, entre 43 pilotos participantes. A chuva foi o grande problema em Daytona, forçando duas paralisações da prova. A primeira, na volta 64, quando também ocorreu um acidente espetacular envolvendo Ryan Newman, Ward Button (vencedor da prova em 2002) e Ken Schrader. Newman levou a pior: seu Dodge ?decolou?? e capotou quatro vezes ao voltar ao chão. O carro ficou completamente destruído, mas o piloto não se machucou. Naquela altura, a liderança da prova era do norte-americano Dale Earnhardt Jr. ? que acabou completando a corrida em 36º lugar, a duas voltas do vencedor. Após pouco mais de 30 minutos, foi dada a relargada, mas um pouco depois voltou a chover novamente no circuito. Os organizadores esperaram algum tempo, mas decidiram por declarar a prova por encerrada diante da pouca perspectiva de melhora do tempo. Michael Waltrip venceu em Daytona pela segunda vez em três anos. Desde de 1966 que as 500 Milhas não terminam antes de serem completadas as voltas previstas. Naquele ano, o vencedor foi Richard Petty, atualmente dono da equipe onde corre Christian Fittipaldi.