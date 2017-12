Christian vence as 24 horas de Daytona A temporada de 2004 não poderia ter começado melhor para Christian Fittipaldi. Junto com Forest Barber, Terry Borcheller e Andy Pilgrim, ele venceu neste domingo as 24 horas de Daytona, uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial. Com um Pontiac/Doran, o quarteto completou 526 voltas na prova, interrompida várias vezes por causa da chuva, em 24h01min47s. Os segundo colocados (Mike Fitzgerald, Joe Policastro e Jay Policastro, Robin Liddell e Johnny Mowlem, com Porsche GT3 RS) terminaram 3 voltas atrás. As 24 horas tiveram a participação de 55 carros. Vários pilotos da IRL, Cart e Nascar correram. Para vencer, Christian e seus companheiros deram sorte. Isso porque o Chevrolet piloto por Tony Stewart, Dale Earnhardt Jr. e Andy Wallace, que vinha liderando, teve um pedaço da suspensão quebrado a 17 minutos do fim da prova. O trio terminou em quinto.