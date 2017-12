Christian vence as 500 milhas de kart Christian Fittipaldi, Mário Haberfeld e Charles Fonseca foram os vencedores da sétima edição das 500 Milhas da Granja Viana, prova realizada neste domingo. A corrida durou 644 voltas, completadas em 10h43min25s837. A equipe Faster, de Leonardo Otero/Ernesto Otero/Antônio Otero/Dênis Dirani, terminou na segunda colocação, seguida pelo trio Renato Russo/André Nicastro/Sérgio Jimenez. Entre as estrelas internacionais, a melhor colocação foi a de Alessandro Zanardi/Oriol Servia/Jimmy Vasser/Michel Jourdain Jr., em quarto lugar. É a terceira vitória de Christian Fittipaldi na prova (as outras foram em 1998 e 2000).