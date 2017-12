Chuva adia novamente classificação para as 500 Milhas Pelo terceiro dia seguido a chuva atrapalhou a definição do grid para a 90ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. As águas que caíram na região do Estado de Indiana, nos Estados Unidos, neste domingo, impediu que os pilotos fossem à pista para o ?Pole Day?. O regulamento da IRL proíbe qualquer prática em circuitos ovais com asfalto molhado. Por causa dos seguidos adiamentos no final de semana, a organização da prova definiu que neste domingo, além das 11 primeiras posições, seriam definidas também as 11 posições intermediárias. Com mais este adiamento, os 22 primeiros lugares no grid serão decididos na quarta-feira. No próximo sábado, serão decididas as 11 últimas posições para a corrida, que está marcada para o dia 28 de maio.