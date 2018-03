Chuva adia "Pole Day" das 500 Milhas O Pole Day para as 500 Milhas de Indianápolis foi adiado deste sábado para domingo por causa de fortes chuvas que caíram sobre o autódromo. Dessa forma, na classificação deste domingo, a organização determinará a posição dos 33 pilotos que largarão no próximo dia 25. A previsão meteorológica prevê chuviscos de manhã. Mas o tempo deverá estar bom, a partir das 14 horas de Brasília, quando o piloto Robbie Buhl, o primeiro no sorteio, entrar na pista. Neste sábado de manhã, antes de chuva, o treino livre foi interrompido quando o piloto Billy Boat bateu forte no guard-rail. O treino parou e alguns minutos depois a chuva começou. A direção de prova decidiu adiar a tomada oficial de tempos. O primeiro brasileiro na pista neste domingo será Hélio Castro Neves, com o Dallara/Toyota da Penske. Helinho será o sétimo piloto a dar as quatro voltas cuja média de velocidade estabelecerá sua posição no grid. Gil de Ferran, também da Penske, mas com um Panoz G-Force/Toyota, será o 12º. O piloto Felipe Giaffone, com um Panoz G-Force/Toyota da Mo Nunn, será o 36º, enquanto Tony Kanaan, com um Dallara/Honda da Andretti Green, entrará na pista como o 47º piloto do dia. Outros dois brasileiros, Aírton Daré (AJ Foyt) e Vitor Meira (Menard), estão inscritos mas ainda não têm presenças confirmadas. Neste sábado de manhã, Scott Dixon, com um Panoz G-Force/Toyota, da Chip Ganassi, estabeleceu a volta mais rápida desde 1996, com a média de 374,831 km/h.