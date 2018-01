Chuva adia treino em Indianápolis Os treinos que definem as últimas posições do grid para o GP de Indianápolis, dia 26, previstos para este domingo foram adiados para o próximo fim de semana por causa da chuva. Com isso, o brasileiro Aírton Daré ainda tenta vaga entre os 33 carros que vão largar. Bruno Junqueira obteve a pole position no sábado e lidera a invasão brasileira nas duas primeiras filas da corrida: são quatro pilotos brasileiros entre os cinco primeiros do grid. Em segundo lugar larga o norte-americano Robbie Buhl e a primeira fila será completada pelo paranaense Raul Boesel. A segunda fila terá Felipe Giaffone em quarto lugar e Tony Kanaan em quinto, seguidos pelo norte-americano Eddie Cheever. Líder da temporada IRL, o também norte-americano Sam Hornish Jr. ficou em sétimo. A dupla da Penske decepcionou. Hélio Castro Neves, vencedor do ano passado, vai largar em 13º, um lugar à frente de Gil de Ferran.