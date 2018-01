Chuva adia treinos livres da IRL no Texas A fote chuva que caiu na pista nesta quinta-feira adiou os primeiros treinos livres para o GP de Texas da IRL. A sessão de treinos foi cancelada, e a segunda aconteceria entre 19h45 e 21h15 de Brasília. O treino classificatório estava agendado para se passar entre 23h15 e 24h15, se a chuva não continuasse. Nesta sexta-feira, os pilotos terão ainda nova sessão (15h45 às 16h45) e o warm up (19h15 às 19h45). O piloto Aírton Daré, da equipe A. J. Foyt, competiu em Indianápolis pela quarta vez, este ano. Segundo suas palavras, anda com ?fome de correr?. Neste sábado, no Texas Motor Speedway, o brasileiro estará na prova com o mesmo conjunto Panoz G-Force/Toyota que usou em Indianápolis. A corrida é a quinta etapa do campeonato da Indy Racing League e a primeira prova noturna da temporada. ?Agora, fechei contrato para fazer toda a temporada. Isso me deixou bem mais tranqüilo?, explica Daré. A equipe Foyt dispensou o japonês Shigeaki Hattori e terá apenas Daré e o jovem A. J. Foyt IV nas demais etapas deste ano. Outro piloto brasileiro que também acertou contrato para correr o resto da temporada da IRL foi o brasiliense Vitor Meira, pela equipe Menards. O oval do Texas é um dos mais difíceis da IRL, em razão da inclinação de 24 graus nas curvas. E, entre os favoritos, o único que ainda não correu no Texas é Tony Kanaan, líder do campeonato, com 137 pontos. ?A pista não me assusta nem um pouco e acho que tenho condições de andar bem, como nas outras provas deste ano?, diz. Kanaan só não terminou a corrida de Motegi, no Japão, porque envolveu-se em um acidente com Scott Dixon.