Chuva ajuda Rossi a manter pole O piloto italiano Valentino Rossi, da Honda, conquistou a pole position do GP do Japão de MotoGP, primeira etapa do Mundial, neste sábado, no circuito de Suzuka. Com a forte chuva, os pilotos não conseguiram melhorar os tempos de sexta-feira. Rossi, que completou a volta mais rápida em 2min06s838, só conseguiu rodar em 2min23s598. O também italiano Max Biaggi larga em segundo (2min07s092), seguido pelo japonês Tohru Ukawa (2min07s298). O brasileiro Alexandre Barros, que trocou a Honda pela Yamaha nesta temporada, ficou com o oitavo lugar (2min08s670). Confira o grid de largada do GP do Japão de MotoGP: 1) Valentino Rossi (ITA) - 2min06s838 - média de 165,300 km/h. 2) Max Biaggi (ITA) - 2min07s092 3) Tohru Ukawa (JAP) - 2min07s298 4) Carlos Checa (ESP) - 2min07s426 5) Makoto Tamada (JAP) - 2min08s103 6) Sete Gibernau (ESP) - 2min08s251 7) Kenny Roberts (EUA) - 2min08s389 8) Alex Barros (BRA) - 2min08s670 9) Colin Edwards (EUA) - 2min08s785 10) Shinya Nakano (JAP) - 2min08s930 11) Daijiro Kato (JAP) - 2min09s104 12) John Hopkins (EUA) - 2min09s141 13) Troy Bayliss (AUS) - 2min09s147 14) Norick Abe (JAP) 0 2min09s162 15) Loris Capirossi (ITA) - 2min09s325