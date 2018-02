Chuva atrapalha os treinos da Ferrari em Vallelunga Os treinos desta quarta-feira da Ferrari, no circuito italiano de Vallelunga, foram atrapalhados pelo frio e pela chuva, que castigaram boa parte da região, que fica ao norte de Roma. Com isso, o brasileiro Felipe Massa e o finlandês Kimi Raikkonen tiveram que reduzir o ritmo dos carros. No comando do modelo F2007, que será utilizado ao longo deste ano, Massa concluiu a melhor de suas 31 voltas com o tempo de 1min18s767. Por sua vez, Kimi, que dirigiu o carro antigo, modelo 248 F1, completou apenas 20 voltas, fazendo a mais rápida delas em 1min22s299. Pelo planejamento inicial, esta quinta-feira deveria ser o último dia de treinos da Ferrari na semana. No entanto, a escuderia acabou esticando a jornada para sexta, uma vez que seus dirigentes esperam encontrar, pelo menos, a pista seca. Alonso acelera em Valência Atual bicampeão da Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso registrou o melhor tempo nos testes particulares que a McLaren está realizando no Circuito Ricardo Torno, em Valência, na Espanha. A melhor de suas 67 voltas foi feita em 1min12s387. Junto de Alonso estiveram o reserva Pedro de la Rosa, que acabou em segundo, com 1min12s718, e o inglês Lewis Hamilton, campeão da última temporada da GP2, que fez 1min13s023. Os pilotos realizarão novos testes nesta sexta.