Chuva atrapalha os treinos da Stock A forte chuva na região metropolitana de Porto Alegre impediu a realização dos treinos livres nesta sexta-feira para a 9ª etapa da Stock Car, no autódromo de Tarumã. Com isso, a programação da prova foi alterada e os pilotos terão duas sessões neste sábado antes de começar a disputa por posição no grid. A corrida acontece domingo, a partir das 10h35 - a Globo transmite ao vivo. Mas os pilotos não gostaram da decisão de cancelar os treinos livres desta sexta-feira. ?Eles são importantes para conseguirmos o acerto ideal dos equipamentos. Queria ter completado algumas voltas hoje, já que a previsão é de pista seca no sábado e molhada no domingo. Se tivéssemos andado pela manhã, poderíamos ter visto quais são os ajustes certos para correr aqui com chuva durante a prova?, afimou Luciano Burti. ?Pedi para treinar, queria ver quais são os pontos mais problemáticos. É importante vermos isso durante os treinos de sexta. Caso ocorra algum problema, podemos reduzir a velocidade, pois durante o classificatório e a corrida ninguém quer tirar o pé do acelerador?, disse o também piloto Antonio Jorge Neto.