Chuva atrapalha os treinos da Stock Car em Buenos Aires O mau tempo em Buenos Aires ameaça a realização da segunda etapa dos playoffs da Stock Car, domingo, na Argentina. A chuva começou antes do início da primeira sessão de treinos desta sexta-feira e formou poças no circuito. "Se continuar chovendo assim, será até difícil fazermos os treinos classificatórios deste sábado e a corrida de domingo", disse Andreas Mattheis, diretor-técnico da equipe Medley. De acordo com os institutos meteorológicos, são poucas as chances de chover neste sábado, mas no domingo a probabilidade é de 90%. Nesta sexta-feira, com pista molhada, o experiente Ingo Hoffmann foi o mais rápido nos treinos livres para a etapa argentina, com a marca de 51s975. Mesmo envolvido em acidente nos minutos finais da segunda sessão, o bicampeão Giuliano Losacco superou Cacá Bueno na briga particular dos líderes. Losacco ainda terminou na quarta posição, enquanto Cacá ficou apenas em 17º. Os dois dividem a ponta da tabela, com 237 pontos.