Chuva atrapalha segundo dia de testes de Schumacher

Michael Schumacher continuou nesta quarta-feira com seus preparativos para o regresso à Fórmula 1 com uma nova sessão de testes com um carro da GP2 no circuito espanhol de Jerez. O piloto da Mercedes completou 78 voltas em uma pista molhada, que o impediu de tirar o máximo dos pneus e dos carros.

O tempo ruim provocou, inclusive, a interrupção do treino antes do previsto. Isso também já havia ocorrido na terça-feira. Mesmo assim o piloto alemão manteve o bom humor e disse que a sessão foi "um grande passo, já que pudemos correr por cerca de 90% do tempo com a pista seca".

Sete vezes campeão mundial, Schumacher está aproveitando os testes para ajudar no desenvolvimento do carro da GP2 para 2011. Mas o principal objetivo do piloto alemão de 41 anos é aproveitas as sessões para estar melhor preparado para seu retorno à Fórmula 1. Os testes vão se encerrar na quinta-feira.

Depois de três anos afastado, Schumacher voltará ao Mundial neste ano, pela Mercedes. A temporada começa no dia 14 de março, com o GP do Bahrein. Antes disso, contudo, o alemão participará dos testes coletivos em fevereiro, também na Espanha.