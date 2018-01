Chuva atrapalha treinos da F-Truck Começaram nesta sexta-feira os treinos livres para a sexta etapa da Fórmula Truck, que será disputada neste domingo, no autódromo de Interlagos. Com a pista molhada, por causa da chuva, os pilotos tiveram dificuldade para manter o controle do caminhão e algumas rodadas foram inevitáveis, provocando a interrupção das duas sessões do treino antes do tempo previsto. Com isso, só 12 pilotos conseguiram completar voltas cronometradas. O melhor foi Fred Marinelli (Scania), com 2min39s410. Jorge Fleck (Volvo) ficou em segundo e o líder da temporada, Roberval Andrade (Scania) em terceiro. Alguns dos favoritos ao título, como Djalma Fogaça (Ford), Wellington Cirino (Mercedes-Benz) e Renato Martins (Volkswagen), não foram para a pista.