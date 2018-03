Chuva atrapalha treinos da Indy A chuva ameaça atrapalhar a programação deste sábado do GP de Nazareth de Fórmula Indy, marcado para acontecer domingo. O treino livre do segundo grupo de pilotos desta manhã acaba de ser interrompido por causa de uma garoa fina. Ao redor da pista, porém, o céu está claro e, como está ventando forte, a expectativa é de que em pouco tempo pare de garoar na região do autódromo. A meteorologia previa, ontem à tarde, pequena possibilidade de chuva para hoje em Nazareth, mas só à tarde, durante o treino oficial.