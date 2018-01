Chuva atrapalha treinos da Indy As 48 000 pessoas que compareceram nas arquibancadas à beira-mar de Surfers Paradise para o primeiro dia de treinos do GP da Austrália da CART deixaram o circuito frustradas. A chuva fez com que nenhum piloto conseguisse dar voltas rápidas no circuito de rua de 4,5 quilômetros. Os dois principais candidatos ao título, Gil de Ferran, da Penske, e Kenny Brack, da Rahal, nem entraram na pista. Jimmy Vasser, da Patrick, fez a melhor volta do dia. "Não fazia sentido perder tempo na pista sem andar rápido quando sabíamos que a previsão é de que os próximos dias sejam secos, apesar de nublados", disse Tony Kanaan, da equipe Hollywood Mo Nunn. "Em pistas de rua é muito fácil bater. É melhor poupar o equipamento", disse. Ao final do dia, ele ficou apenas com o 21º tempo entre os 22 pilotos que foram à pista (do total de 26 inscritos). Resultado do primeiro dia de treinos: 1) Jimmy Vasser (EUA), Patrick, 1min36s911 2) Hélio Castroneves (BRA), Penske, 1min36s997 3) Adrian Fernandez (MEX), Fernandez,1min37s442 4) Roberto Moreno (BRA), Patrick, 1min37s612 5) Christian Fittipaldi (BRA), Newman-Haas, 1min38s009 6) Cristiano da Matta (BRA), Newman-Haas, 1min38s545 7) Patrick Carpentier (CAN), Forsythe, 1min39s143 8) Bryan Herta (EUA), Zakspeed/Forsythe, 1min39s255 9) Memo Gidley (EUA), Chip Ganassi, 1min40s352 10) Michel Jourdain (MEX),1min40s451 11) Max Papis (ITA), Rahal, 1min40s893 12) Oriol Servia (ESP), 1min41s311 15) Bruno Junqueira (BRA), Chip Ganassi, 1min45s313 21) Tony Kanaan (BRA), Hollywood Mo Nunn, 1min59s888 22) Maurício Gugelmin (BRA), Pacwest, 2min11s521 Não treinaram: Gil de Ferran (BRA), Penske Kenny Brack (SUE), Rahal Michael Andretti (EUA), Green Paul Tracy (CAN), Green