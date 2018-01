Chuva atrapalha treinos na Bélgica Em conseqüência da forte chuva, apenas três pilotos conseguiram ir à pista de Spa Francorchamps nesta sexta-feira, para a segunda sessão de treinos livres para o GP da Bélgica de F-1, que será disputado no final de semana. A primeira tentativa foi feita pelo italiano Vitantonio Liuzzi, piloto de testes da Red Bull, mas depois de rodar e bater contra a barreiras de pneus por causa da água acumulada no asfalto, foi obrigado a voltar para os boxes. Logo depois, foi a vez do holandês Robert Doornbos (Minardi-Cosworth) e em seguida o líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso (Renault). Nenhum dos dois, no entanto, conseguiu completar sequer uma volta. Com isso, ficaram registrados os tempos da primeira sessão, quando a Mclaren voltou a dominar. O finlandês Kimi Raikkonen foi o mais rápido ao marcar o tempo de 1min: 48s.206 e o piloto de testes da equipe, Alexander Wurz, foi o segundo (1min:48s.216). O italiano Giancarlo Fisichella (Renault), mas deverá perder 10 posições em relação ao que conseguir no treino oficial de sábado por ter trocado o motor. O brasileiro melhor colocado foi Ricardo Zonta (Toyota), que marcou o tempo de 1:49.445. Rubens Barrichello (Ferrari) foi apenas o 12º, Felipe Massa (Sauber) o 14º e Antonio Pizzonia (Williams) o 16º. Vejas os tempos da primeira sessão: 1. Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren - 5 voltas - 1 minuto, 48 segundos.206. 2. Alexander Wurz (AUT) - McLaren - 18 - 1:48.216. 3. Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 6 - 1:48.619. 4. Ricardo Zonta (BRA) - Toyota - 22 - 1:49.445. 5. Mark Webber (AUS) - Williams - 4 - 1:49.692. 6. Jenson Button (ING) - BAR-Honda - 7 - 1:49.890. 7. Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 9 - 1:50.542. 8. Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 4 - 1:50.564 9. Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 8 - 1:50.820. 10. Vitantonio Liuzzi (ITA) - Bull-Cosworth - 17 - 1:50.951. 11. Takuma Sato (JAP) - BAR-Honda - 7 - 1:51.003. 12. Rubens Barrichello - (BRA) - Ferrari - 5 - 1:51.177. 13. Jacques Villeneuve (CNA) - Sauber - 7 - 1:52.173. 14. Felipe Massa (BRA) - Sauber - 9 - 1:52.236. 15. Narain Karthikeyan (IND) - Jordan-Toyota - 9 - 1:53.148. 16. Antonia Pizzonia (BRA) - Williams - 4 - 1:53.535. 17. Christijan Albers (HOL) - Minardi - 9 - 1:53.807. 18. Nicolás Kiesa - (DIN) - Jordan-Toyota - 17 - 1:54.437. 19. Robert Doornbos - (HOL) - Jordan-Toyota - 8 - 1:54.973. 20. Tiego Monteiro (POR) - Jordan-Toyota - 7 - 1:55.174. 21. Enrico Toccacelo (ITA) - Minardi - 5, 2:02.502. 22. David Coulthard (ESC) - Red Bull-Cosworth - 1 - Sem tempo. 23. Christian Klien (AUT) - Red Bull-Cosworth - 1 - Sem tempo.