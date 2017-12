Chuva atrapalha treinos na Fórmula Um A chuva atrapalhou os treinos que várias equipes programaram para esta sexta-feira no circuito espanhol de Cheste, a última sessão antes do início oficial da temporada, no próximo dia 7 de março em Melbourne, Austrália. Por causa do tempo ruim, tanto a McLaren como a Jaguar optaram por não sair à pista. BAR, Toyota e a Williams decidiram aproveitar as condições da pista para fazer testes sobre asfalto molhado. Nestas condições, o alemão da Williams Ralf Schumacher foi o mais rápido do dia, com um melhor tempo de 1.36.988 nas 27 voltas que conseguiu completar. O brasileiro Ricardo Zonta, da Toyota, fez o quarto melhor tempo. As equipes de Fórmula Um voltarão ao circuito Ricardo Tormo logo depois da primeira prova do ano. Nos dias 9, 10, 11 e 12 de março, seis escuderias planejam continuar com o trabalho de desenvolvimento de seus bólidos no traçado de Cheste. Veja os tempos desta sexta na Espanha 1.- Ralf Schumacher (ALE - Williams) 1.36.966 - 27 voltas 2.- Marc Gené (ESP - Williams) 1.38.828 - 27 voltas 3.- Ryan Briscoe (EUA - BAR Honda) 1.41.939 - 5 voltas 4.- Ricardo Zonta (BRA - Toyota) 1.43.258 - 13 voltas