Chuva atrasa treino da Indy Uma insistente chuva está atrasando o treino classificatório da Fórmula Indy, que definirá o grid de largada das 500 Milhas de Michigan. A sessão começou às 13 horas (horário de Brasília), mas foi interrompida meia hora depois. A fraca garoa durou apenas 15 minutos, mas demorou 1 hora até que a pista secasse novamente - o regulamento não permite que os carros corram nos ovais quando chove, porque o risco de acidente é muito grande. Quando o treino ia recomeçar, voltou a chover e a situação está indefinida. Até começar a chover, apenas sete pilotos tinham entrado na pista: Mauricio Gugelmin, Patrick Carpentier, Oriol Servia, Tora Takagi, Brian Herta, Michel Jourdain Jr. e Shinji Nakano. A Cart prometeu anunciar até as 16 horas (de Brasília) que medida irá tomar com relação ao treino. Quanto ao brasileiro Max Wilson, que sofreu um violento acidente durante o treino livre da manhã deste sábado, foi confirmado que ele não sofreu nenhuma fratura. Ele teve apenas uma contusão nas costelas do lado esquerdo. Mesmo assim, Max não irá disputar a prova deste domingo.