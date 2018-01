Chuva cancela treino de Alex Barros As fortes chuvas acabaram cancelando o último dia de testes do piloto Alexandre Barros - equipe Gauloises/Yamaha - na pista espanhola de Jerez de La Frontera. O piloto inclusive já retornou para Barcelona, onde reside durante a fase européia do campeonato mundial. Este foi o último treino da equipe no circuito de Jerez, antes do treino coletivo das equipes que competem no mundial de moto -, entre 21 e 23 de fevereiro. O dia de hoje serviu apenas para que o único representante brasileiro no mundial testasse os seus novos macacões de couro e demais equipamentos de proteção, todos confeccionados sob medida e exigências do piloto. ?Foi uma pena que não pudesse rodar hoje, porque a Michelin nos trouxe alguns novos pneus de classificação, que segundo eles são excelentes e nos permitem dar até duas voltas rápidas, ao contrário dos anteriores que duravam apenas uma volta?, comentou Barros por telefone.