Chuva cancela treino livre da F-Indy Como não se corre em circuito oval com chuva, o treino livre programado para a manhã deste sábado, em Milwaukee, não foi realizado. Por volta das 11h30 do horário local (13h30 de Brasília), praticamente parou de chover. Se der tempo de secar a pista, pode ser que o qualifying, marcado para 13h30 (15h30 de Brasília) seja realizado. Caso contrário, a organização terá duas opções: considerar os tempos do treino livre de sexta-feira ou a classificação do campeonato. Na primeira hipótese, o brasileiro Hélio Castro Neves seria o pole position. Na segunda, seria o sueco Kenny Brack, com Helinho em segundo. Para domingo, dia da corrida, a previsão é de tempo nublado, sem chuva. Será a quinta etapa da temporada de Fórmula Indy.