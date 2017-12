Chuva causa adiamento de classificação para 500 Milhas A definição da pole position para a 90ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, que deveria acontecer neste sábado, foi adiada por causa das fortes chuvas que caem incessantemente sobre o autódromo norte-americano. A tradicional prova faz parte do calendário da Indy Racing League (IRL). Por causa do mau tempo em todo o meio-leste dos Estados Unidos, os organizadores da prova anunciaram a suspensão do Pole Day para domingo. Neste treino são definidas as 11 primeiras posições no grid para a prova, que está marcada para dia 28 deste mês. O grid tradicionalmente é formado por 33 carros. Hélio Castro Neves, Tony Kanaan, Felipe Giaffone e Vitor Meira são os pilotos brasileiros que tentarão se classificar para as 500 Milhas deste ano.