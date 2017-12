Chuva e frio dificultam rali no Sul Vento forte, frio, chuva e estradas enlameadas. As quase 200 equipes inscritas na segunda etapa dos ralis da Mitsubishi, seção Sudeste, disputada sábado no Rio Grande do Sul, enfrentaram condições bem difíceis. "A prova foi bastante técnica, o piso estava super-escorregadio e vários carros se acidentaram", disse João Cardoso, residente em Curitiba, que pilotou e venceu em dupla com o navegador Deco Muniz na categoria destinada ao modelo L200RS do Mitsubishi Cup, competição de velocidade. As pistas de terra da fazenda Aracruz, a 70 quilômetros ao Sul de Porto Alegre, estava com tão pouca aderência que os organizadores cancelaram a terceira. Na categoria que corre o modelo L200R ganhou a dupla de Piracicaba Marco Dedini e Alberto Fadigatti, e na Pajero TR4R, Paulo Nobre e Claudio Vallone, de São Paulo. Ao mesmo tempo, na serra gaúcha se desenvolvia o rali de regularidade, sempre com veículos da marca Mitsubishi. Na Graduados, Roque Veviurka e Alberto Minski, de Guarapuava, Paraná, ficaram em primeiro, e na Turismo, ganharam Albano Parente Júnior e João Gilberto da Silva, do Rio Janeiro. Na categoria sensação, a Outdoor, a equipe formada por Cristiano a Augusto Petzinger, de Igrejinha, Rio Grande do Sul, em parceria com Eduardo Vicente Martins e Francisco Vital, de Atibaia, venceu. A Outdoor é uma competição de navegação e nos postos de controle, PCs, várias tarefas são apresentadas ao grupo, que escolhe um integrante para realizá-la, como percorrer uma corredeira num bote ou confeccionar um vaso numa fábrica existente no trajeto.